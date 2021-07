Marco Bianchi, nove anni di matrimonio e una figlia. Poi il coming out e il nuovo compagno Luca Guidara

04 luglio 2021 a

Marco Bianchi è uno dei conduttori di Linea Verde Estate, che fa il suo debutto stagionale proprio oggi, domenica 4 luglio, con una puntata dedicata alle meraviglie del Cilento. Conosciamolo meglio sia dal punto di vista professionale che nella sua vita privata.

Bianchi è uno divulgatore scientifico: è nato il 22 settembre del 1978 a Milano. Si è poi diplomato presso l’Ircss, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, come tecnico di ricerca biomedica. Comincia a lavorare presso l’Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Milano, dopo di che, nel 2008, diventa divulgatore scientifico per la fondazione Umberto Veronesi. Ha poi iniziato a scrivere i libri di cucina salutare e, durante una presentazione di un suo lavoro , ha ricevuto la prima proposta per un programma tv. La sua è un’alimentazione principalmente vegetariana: utilizza cibi integrali, elimina lo zucchero, la carne per ragioni etiche e ambientali, ma include il pesce. Nel corso degli anni, Bianchi è stato ospite di numerosi programmi, tra cui Geo e Geo, Detto fatto e La prova del cuoco.

Se questo rapido excursus sulla sua vita professionale ci ha consentito di conoscere più da vicino il giovane conduttore del programma di Rai 1, meno nota è la sua vita privata, in quanto è stato sempre una persona molto riservata. Si è sposato con Veruska Formelli e il loro matrimonio è durato nove anni. Dalla loro unione è anata anche la loro unica figlia, Vivienne. Poi la svolta nella sua esistenza: Marco Bianchi ha infatti fatto coming out e ora ha un nuovo compagno da circa due anni, l'influencer e coach Luca Guidara. Al fianco di Angela Rafanelli terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 durante la stagione estiva ogni domenica mattina, con viaggi e approfondimenti dagli angoli più belli d'Italia.

