Ascolti tv 3 luglio, vince Ucraina-Inghilterra su Rai 1 poi The Winner is su Canale 5

04 luglio 2021 a

a

a

Ascolti tv di sabato 3 luglio, ancora un successo per le partite di Euro 2020 trasmesse in rima serata da Rai 1. La partita degli Europei Ucraina-Inghilterra, disputata ieri a Roma e trasmessa in prima serata quale ultimo quarto della massima competizione continentale, è stata seguita su Rai1 da 5.730.000 spettatori con il 32,4 per cento di share, risultando ampiamente il programma più seguito del prime time televisivo.

Ascolti tv, Temptation Island conquista i telespettatori

Ottimi ascolti, sempre su Rai 1 alle 18, per il match Repubblica Ceca-Danimarca, che è stato seguito da 3,2 milioni di spettatori con il 26,5 per cento di share. In prima serata, al secondo posto negli ascolti tv, la replica di The Winner Is su Canale 5, con 1.824.000 spettatori e uno share del 12.5 per cento. Terzo posto per il film "La doppia faccia del mio passato" su Rai 2, con 937 mila spettatori e il 5.3 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Shrek e vissero felici e contenti" su Italia 1 (789 mila spettatori, share 4.6 per cento), ’Una Vità su Rete 4 (683 mila spettatori, share 4.2 per cento), "Tutta la Verità - Il Delitto di Avetrana" sul Nove (446 mila spettatori, share 2.9 per cento),’Una Strada verso il Domani su Rai 3 (437 mila spettatori, share 2.5 per cento), Downton Abbey su La7 (315 mila spettatori, share 2.1 per cento), Squadra 49 su Tv8 (147 mila spettatori, share 0.9 per cento).

Ascolti tv lunedì 28 giugno, la Francia eliminata vince la serata: oltre 8 milioni per i rigori

Oggi, invece, nessuna partita di euro 2020, che riprenderà martedì e mercoledì sera con le semifinali tra Italia e Spagna e Inghilterra e Danimarca. Gran finale domenica sera con l'assegnazione del titolo continentale.

Semifinali di Euro 2020: calendario, date e orari delle due partite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.