Emma Marrone, flirt con Mika e notte di passione? La foto su Instagram

Emma Marrone, amicizia, flirt o passione con Mika? Le foto su Instagram pubblicate dalla cantante la vedono sempre più spesso insieme all'ex compagno di giuria di X Factor. I due passano sempre più tempo insieme e si sono ritrovati in Puglia dopo il Fortuna Tour di Emma.

Qui, nella terra natale della cantante, lei ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia di Mika, che potrebbe essere solamente un amico a lei molto vicino. Anche ieri sera, tuttavia, Emma e Mika erano insieme, come documenta una storia sul profilo Instagram della cantante. I due accarezzano un cane e non c'è molto altro nel breve video. Tuttavia questa mattina Emma ha pubblicato un'altra foto intorno alle ore 10, con la scritta "Vabbè...buongiorno" e un'aria disfatta che potrebbe lasciar alludere a una notte di passione. O solo di poco riposo, visto il caldo che sta attanagliando l'Italia. Di certo i rumors e le indiscrezioni sui due si rincorrono e nessuno si stupirebbe se tra i due nascesse o si palesasse ufficialmente un legame più intimo. Ad ogni modo, Emma sarà protagonista della puntata di oggi di "Il meglio di Domenica In", in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.

