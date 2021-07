Domenica In, il meglio: oggi 4 luglio prima puntata: sei grandi ospiti su Rai 1

04 luglio 2021 a

Domenica In torna oggi, 4 luglio, con la prima puntata di cinque speciali dedicati al "meglio" della stagione. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di oggi di Mara Venier. Ci sarà Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles e Carlo Conti in un’insolita intervista concessa proprio a Mara Venier.

Ma non solo: a partire dalle ore 14, come sempre, ci saranno anche Maria De Filippi, Carlo Verdone, Emma Marrone e Teo Mammucari. La trasmissione si concluderà alle 15.30 e non, come di consueto, alle 17.20. Dopo Domenica In ci sarà il film trasmesso in prima visione assoluta "Amore in alto mare". Mara Venier tornerà poi protagonista della prima serata di Rai 1, conducendo "Una voce per Padre Pio", in onda a partire dalle ore 21.25.

L’appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo l’adattamento - per la prima volta nella sua storia - in uno studio televisivo lo scorso anno per la pandemia. Nato da un’idea di Enzo Palumbo, il programma da 22 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. L’edizione 2021 riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli e molti altri.

