Chiara Ferragni, mini costume e foto in posa hot su Instagram da Forte dei Marmi

Chiara Ferragni riesce sempre a far parlare di sè. La splendida imprenditrice e influencer in questi giorni è in vacanza in Versilia, a Forte dei Marmi, e riempe come sempre i sui canali social - in particolare Instagram - di fotografie e scatti di varia natura.

Tra questi quelli con un mini costume di Calzedonia, che definire "di ridotte dimensioni" è da poco. Lo slip, in particolare, lascia ben poco all'immaginazione e Chiara ne ha esaltato la sensualità facendosi immortalare in alcune foto hot, con posizioni decisamente sexy. Quella che mostriamo in questo articolo è tratta dai video delle sue storie e la vede su una sdraia con uno sguardo provocante. Altre foto e video delle sue storie mostrano invece i figli, il marito Fedez o altri momenti più disinvolti. Accanto a questi ci sono sempre prodotti, marchi o altro genere di riferimenti ai brand prodotti dalla Ferragni o di cui è testimonial. Basti pensare che solo su Instagram la Ferragni ha oltre 24,1 milioni di follower e ogni suo post totalizza centinaia di migliaia di visualizzazioni e interazioni degli utenti.

Decisamente una potenza dei social network, su cui Chiara ha costruito la sua fama e la sua ricchezza. Tra le sue ultime iniziative imprenditoriali c'è stata la partnership con Nespresso, con cui ha aperto e in molti casi inaugurato personalmente alcuni temporary bar in giro per l'Europa - da Milano a Madrid, da Atene a Tel Aviv - realizzati con un layout ispirato al suo logo e un menù e allestimento scenico che ha curato in prima persona.

