Morto Paolo Beldì, regista "dimenticato" di Quelli che il Calcio. Aveva 66 anni

È morto nella sua casa il regista Paolo Beldì, 66 anni. Trovato morto dai soccorritori sua casa di montagna a Magognino (frazione di Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola), la causa più probabile è quella di un arresto cardiaco. L'allarme è stato dato dagli amici con cui aveva appuntamento ieri sera in un circolo per vedere la partita dell’Italia con il Belgio. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Lo stile di Beldì era inconfondibile, fatto di primi piani strettissimi su particolari apparentemente poco pertinenti come le scarpe di chi parla, lo spettatore addormentato, tutti elementi che poi diventavano parte importante del racconto. Un racconto che ha fatto scuola. Legato in particolare a tantissimi programmi di Fabio Fazio, alcuni sono diventati autentici cult come Quelli che il calcio, Anima mia. Seguì Fazio anche in tre edizioni del Festival di Sanremo. Il suo percorso iniziò però nella neonata Fininvest (ora Mediaset) curando programmi come Mai dire banzai e Mai dire mundial. Tifosissimo della Fiorentina, fu anche autore delle musiche di Drive In. Nel 1990 il passaggio in Rai. Fu regista di trasmissioni come Mi manda Lubrano, Svalutation con Celentano (con cui negli anni Duemila ha girato anche Francamente me ne infischio e Rockpolitik), Diritto di replica. Poi il grande successo di Quelli che il calcio (1993-2009) di cui è stato ideatore e regista.

"Fra i tanti che si vantano di aver inventato la televisione, Paolo poteva affermarlo veramente. Nessuno ha avuto allo stesso tempo il suo talento, la sua originalità, la sua genialità e la sua lucida follia. Ultimamente ci sentivamo molto spesso e con pudore mi diceva: 'In Rai mi hanno dimenticato'..." è il commosso ricordo di Marino Bartoletti. "Sei stato guida preziosa, uno dei pochi registi che ha creato uno stile, una cifra tutta sua. Non ti dimenticherò mai, grazie Paolo...te l’ho detto troppo tardi" è la dedica su Twitter di Simona Ventura.

