Oroscopo del Corriere di sabato 3 luglio 2021, qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Il mondo non ti sta crollando addosso, sei solo tu che vedi tutto nero: dovresti dedicarti a un'attività che ti appassiona, in modo tale che il tempo passi.

TORO

Il caldo torrido non aiuta a mantenere la mente fredda. Se non ci sono urgenze, faresti meglio a rimandare decisioni importanti per evitare guai.

GEMELLI

L'altalena è divertente, finché il ritmo non diventa troppo veloce, soprattutto per chi ama la tranquillità. Accetta ciò che non puoi controllare.

CANCRO

Gli impegni sono tanti e tu con la testa sei proiettato alle vacanze. Ti salva un senso del dovere incredibile: alla fine riesci ad assolvere i tuoi compiti.

LEONE

La giornata si presta particolarmente alle avventure: non sai quello che ti aspetta, ma qualunque cosa accadrà potrebbe portarti al settimo cielo.

VERGINE

Tutto quello che devi fare oggi è sederti sulla riva del fiume ad aspettare: inutile rischiare di fare passi falsi, meglio utilizzare strategie prudenti.

BILANCIA

Se pensi di cambiare regime alimentare, forse questo è il giorno giusto. Vedrai che alla lunga ti ringrazierai per aver operato questa svolta.

SCORPIONE

Una bella notizia proveniente da un membro della tua famiglia potrebbe allietarti la giornata. Basta poco per metterti di buon umore.

SAGITTARIO

Oggi capirai che non puoi fare tutto da solo: magari per un po' sarai ostinato nel non chiedere aiuto agli altri, ma prima o poi vedrai che dovrai cedere.

CAPRICORNO

Il mondo non sarà un lunapark neppure oggi, eppure, anche solo per qualche momento, ti sembrerà di ritrovare la spensieratezza dei bambini.

ACQUARIO

L'aspetto economico è rilevante oggi: qualche preoccupazione di troppo ti impedisce di avere il sorriso stampato in volto per tutta la giornata.

PESCI

Meglio in amore che in qualunque altro settore. Affidati al partner e in generale all'affetto degli amici o della famiglia, sarà davvero consolatorio.

