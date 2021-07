Giulia Salemi, backstage bollente con Pretelli: mini vestito e coccole hot con il fidanzato | Video e Foto

02 luglio 2021 a

Giulia Salemi è una influencer sempre più di successo dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5 e regina dei rotocalchi rosa e dei social anche grazie alla sua storia (nata proprio nella casa più spiata d'Italia) con Pierpaolo Pretelli. Il loro amore va avanti a gonfie vele, una passione irrefrenabile spesso e volentieri documentata da post su Instagram.

I loro scatti di coppia e il racconto delle loro avventure spopolano sui social, con schiere di fan pazzi dei Prelemi.

Reduci dalla loro prima vacanza di coppia nella Repubblica Dominicana, i due sono rimasti ancora davanti ai riflettori, questa volta con sottofondo musicale. Tra le tante canzoni candidate a farci ballare sotto l’ombrellone o nelle lunghe notti stellate infatti c’è anche la hit L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli e Giorgina (scritta con Shade e prodotta da Jaro).

Nell'ultimo post su Instagram, Giulia Salemi è immortalata durante il backstage del video della canzone, con un vestito super sexy rosa shocking. Un abito che esalta le sue curve esplosive, poi coccole e baci hot con lo stesso Pretelli.

Dopo la partecipazione al Gf Vip, Pretelli ha approfittato del successo che l’ha travolto, si è dato da fare e, dopo il singolo uscito lo scorso anno, ha voluto fare il bis. Il video è caratterizzato da danze sfrenate a bordo piscina, movenze sensuali in barca e baci bollenti al tramonto. “Balliamo per tutta la vita come se fosse sempre stasera”, una delle frasi cantante da Pierpaolo abbracciato alla sua Giulia sulle note sensuali della canzone. "La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave", hanno svelato in coro i due commentando l'esperienza del video. L'estate per loro è davvero la più calda, per un amore sempre più passionale che sta resistendo alla prova della vita reale dopo l'avventura al Grande Fratello.

