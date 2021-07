Elisabetta Gregoraci mezza nuda, top rosso e shorts leopardati: Oppini non si trattiene | Foto

02 luglio 2021 a

a

a

Temperatura bollente per l'estate di Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice infatti sta trascorrendo la stagione tra lavoro (Battiti live e shooting fotografici) e vacanze, a volte con gli amici, altre con il figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Flavio Briatore. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram, Elisabetta è immortalata con look decisamente hot, all'interno di una stalla con bikini rosso e shorts leopardati.

Una foto che ha scatenato i suoi quasi 2 milioni di follower, tra like e commenti entusiastici. Tra questi c'è pure quello di Francesco Oppini, suo compagno di avventura nella casa del Grande Fratello Vip: "Hai capito la Puglia", frase sarcastica in risposta al "Buongiorno Puglia" scritto dalla Gregoraci nella didascalia che accompagna l'immagine.

Elisabetta Gregoraci nuda in riva al mare: "Il mio fisico? La natura è stata generosa" | Foto

Recentemente invece Elisabetta aveva pubblicato una foto in cui provava un abito targato Odi et Amo e il risultato era stato ovviamente super sexy. "Una collezione colorata e dinamica un po’ come me", aveva scritto lei nella didascalia. Fisico pazzesco per l'ex moglie di Flavio Briatore, impegnata appunto in estate con le registrazioni di Battiti Live, che da metà luglio andrà in onda in prima serata pure su Italia1 (attualmente va in seconda serata su Telenorba). Cinque puntate ricche di artisti internazionali e non, da Orietta Berti e Fedez a Bob Sinclair, che terranno compagnia al pubblico nelle calde serate estive a suon di musica.

Elisabetta Gregoraci, maxi scollatura per la prima di Battiti Live: poi shooting hot a cavallo | Foto

Tornando alla foto postata con l'abito Odi et amo, da segnalare il commento ironico di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, poi cancellato (troppo malizioso?): "Ely on fire", con tanto di emoticon del fuoco. Difficile trattenersi infatti nei commenti davanti a questi look così audaci di Elisabetta Gregoraci, che si conferma tra le donne più sensuali del mondo dello spettacolo. Ancora in cerca dell'anima gemella tuttavia dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, look sexy e colorato: arriva il commento malizioso dell'amico Enock | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.