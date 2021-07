Barbara d'Urso cancellata dalla domenica di Canale5: al suo posto Anna Tatangelo e Silvia Toffanin

01 luglio 2021 a

Nel palinsesto autunnale dei programmi Mediaset - Canale5, Italia1 e Rete4 - presentato da Pier Silvio Berlusconi spicca la rivoluzione operata sulla domenica di Canale5. Non sarà più il regno di Barbara d'Urso che negli ultimi anni ha spadroneggiato, sarà dato spazio ad Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Infatti al posto di Domenica Live dall'autunno ci saranno due programmi: prima Scene da un matrimonio, nuovo show per famiglie, poi Verissimo che andrà così a raddoppiare l'impegno del sabato.

"La nostra è una scelta editoriale, ci è sembrato importante fare qualcosa di diverso e parlare a un pubblico che durante la settimana non c'è. Rappresenta anche un'occasione per sperimentare" ha spiegato proprio Pier Silvio. Poi la carezza a Barbara d'Urso che "ha fatto un lavoro grandissimo, anche nei mesi del lockdown. Lei è una professionista unica, tostissima, sempre sul pezzo. Continuerà a guidare Pomeriggio5 ma proveremo a cambiare genere puntando più sull'attualità". Il progetto dunque sulla domenica è quello di abbandonare "l'infotainment largo" che spazia dalla politica alla cronaca, passando per il gossip: "Non ha più grande senso in questo periodo post Covid". Insomma, si cambia. Così nella prima parte della domenica pomeriggio spazio a Scene da un matrimonio che vedrà Anna Tatangelo "raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna, femminile ma anche familiare". Nella seconda parte del pomeriggio arriva Verissimo: "E' stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. E' il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica".

Un clamoroso cambio dunque a Mediaset con Domenica Live che chiude i battenti dopo nove stagioni (andava in onda dal 2012) e un ridimensionamento per Barbara d'Urso autentica regina della domenica: iniziava subito dopo pranzo e finiva, con pausa per il telegiornale, dopo la mezzanotte. Insomma Canale5 si rifà il trucco.

