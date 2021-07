Anna Tatangelo, addominali scolpiti e seno esplosivo: poi cena sexy con Beba | Foto

01 luglio 2021 a

Anna Tatangelo incontenibile sui social. La cantante, che da poco è uscita con il suo nuovo album AnnaZero, ha pubblicato su Instagram degli scatti ad alto tasso di sensualità, insieme alla collega rapper Beba.

Una sorta di sfida virtuale tra Instagram e realtà: nella prima le due sono in mezzo ai campi, con sguardo ammiccante e scenario da favola, nell'altra in maniera molto più informale si godono la cena mangiando con gusto un pezzo di piadina con affettato. In entrambe le immagini tuttavia viene esaltato il fisico pazzesco dell'ex moglie di Gigi D'Alessio. Addominale scolpito e scollatura mozzafiato, con i suoi follower che non possono far altro che mettere il like o commentare entusiasti.

E nel commentare ci può scappare anche una affermazione pure sopra le righe. Come è accaduto qualche giorno fa a Francesco Renga su un post proprio di Anna. La Tatangelo, la bellissima cantante di Sora, aveva deliziato i suoi seguaci su Instagram con una serie di quattro fotografie in cui si mostrava fasciata in un costume intero nero, dotato di ampia, enorme scollatura.

Quattro fotografie ad altissimo tasso erotico: con la complicità di alcune posizioni, in effetti, è difficile mantenere un certo aplomb. E così anche Francesco Renga si è lasciato scappare un "Annaaaaaa!!??" inequivocabile.

E qualche fan non esita a consigliare alla stessa Anna di "accasarsi" con l'ex compagno di Ambra Angiolini. Una coppia che però non sembra al momento concretizzarsi. Secondo i bene informati Anna Tatangelo avrebbe un flirt in corso con il collega Livio Cori. Staremo a vedere, quel che è certo è che la Tatangelo vorrebbe in futuro dare un fratellino o una sorellina al figlio Andrea avuto con D'Alessio, come lei stessa ha recentemente dichiarato a Verissimo, nel corso di una intervista concessa a Silvia Toffanin.

