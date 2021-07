Elisabetta Canalis, trasparenze hot e provocazione finale: cosa tira fuori dal vestito | Video

01 luglio 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis non smette mai di far sognare i suoi milioni e milioni di fan su Instagram. In una delle ultime stories pubblicate sul suo profilo, l'ex Velina di Striscia la Notizia infatti appare durante uno shooting a Villa Borromeo per lo stilista Luca Stefanelli.

In un video in cui indossa un abito nero, caratterizzato da numerose trasparenze hot, che lasciano i follower davvero senza fiato. Fisico pazzesco e lato b perfetto, esaltato anche da un altro video che appare sulla pagina, in cui Elisabetta corre fuori dal castello. "Chi mi segue?", domanda la Canalis. Se ci fosse un coro virtuale, sarebbero milioni di fan a rispondere presente.

Poi lo stesso Stefanelli consente alla Canalis di provocare ironicamente i fan, invitandola a tirare fuori dal vestito qualcosa come una nocciolina o una oliva. Detto fatto, Elisabetta estrae proprio dal dècolletè una oliva, lasciando di stucco lo stilista e i suoi follower.

Per la showgirl si tratta di una estate all'insegna della sensualità, anche via social. Durante il fine settimana scorso passato nella sua Alghero, Elisabetta ha pubblicato uno scatto e un video su una story in cui appare super sexy, con un fisico pazzesco in bikini verde fluo.

Elisabetta Canalis, posa sexy in bikini verde fluo e lato b da urlo: poi coccole al marito | Foto

Un bikini con cui successivamente ha riempito di coccole il marito Brian Perri. Un fine settimana in famiglia nella sua Sardegna, insieme anche alla figlia Skyler Eva. Ora di nuovo al lavoro, senza rinunciare alla sua proverbiale ironia e capacità di divertirsi. Sempre per quanto concerne le stories di Instagram, la Canalis ha poi diffuso una foto in cui è in prima fila al concerto dell'amica Emma Marrone.

Emma Marrone, cena sexy insieme a Elisabetta Canalis: gambe da urlo per la cantante | Foto

Insomma, una estate da vivere a 360 gradi per l'ex Velina, tra sensualità, lavoro e divertimento in famiglia e con le amiche. Una estate che sembra più trascorrere in Italia piuttosto che negli Stati Uniti, in California, dove ormai vive da anni con marito e figlia. Le voci la vorrebbero di ritorno principalmente per motivi di lavoro proprio nel paese natìo e (almeno per il momento) i movimenti sembrano confermare questo gossip.

Elisabetta Canalis mozzafiato in bikini, seno incontenibile e la mano finisce proprio lì | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.