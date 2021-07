Amadeus e il terzo Sanremo, Coletta ci spera: "Senza di lui sarebbe una regressione"

01 luglio 2021 a

Continuano le trattative tra Rai e Amadeus per un terzo Festival di Sanremo da parte del conduttore. "Un terzo Festival di Sanremo? Io ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai, con il direttore di Rai1 Coletta e il vicedirettore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari - ha ribadito Amadeus -. Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare. La gente mi ferma per strada e mi ringrazia perché ha percepito le difficoltà nel fare soprattutto l'ultimo Festival. Stiamo dialogando con l’obiettivo se io possa essere utile a un terzo Festival importante, fatto come si deve fare, alla grande". Amadeus ha parlato così durante la conferenza di presentazione di Arena ’60 ’70 ’80, le due serate evento, il 12 e 14 settembre 2021, appunto all’Arena di Verona, che il conduttore presenterà a ottobre su Rai1.

"Ci sarà un avvicendamento ai vertici aziendali - ha aggiunto Amadeus -. Bisognerà vedere anche cosa penserà chi subentrerà agli attuali, per poter capire se si condividono le stesse cose".

Più o meno dello stesso tenore l'intervento del direttore di Rai1, Stefano Coletta. "Stiamo parlando da un po' di tempo. Amadeus, avendo fatto due Festival di Sanremo, ci sta riflettendo. Dobbiamo capire quale sarà il potenziale espressivo del Sanremo che torna, come speriamo, nella potenzialità piena degli strumenti", ha affermato. "Tornare indietro rispetto al tipo di lavoro fatto da Amadeus sarebbe una regressione, non tanto dello show ma della cultura musicale - ha sottolineato ancora il direttore di Rai1 -. Quel lavoro dovrebbe continuare. Siamo in una fase aziendale in cui fra poco ci sarà l’avvicendamento dei vertici ed è giusto che l’attuale management voglia che le scelte siano condivise dai nuovi che arriveranno". L'auspicio è di arrivare a settembre già con la decisione presa.

