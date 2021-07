Diletta Leotta, cena con Can Yaman in riva al mare: il vestito rosso esalta il fisico pazzesco | Foto

01 luglio 2021 a

Sembra una vacanza infinita quella di Diletta Leotta in Turchia con il fidanzato Can Yaman. Una volta conosciuta la famiglia di lui (in particolare la madre che sembrava in un primo momento restìa al fidanzamento del figlio con la conduttrice Dazn) a Istanbul, la coppia ha trascorso il resto del viaggio a bordo di una barca per gustarsi le bellezze del mare turco.

Nelle ultime stories postate da Diletta su Instagram, i due hanno passato una serata in riva al mare di Gumusluk, dove hanno cenato in una splendida location. Per la Leotta un vestito rosso fuoco, con gambe e sorriso in bella vista.

La vacanza in Turchia con il fidanzato Can pare essere davvero indimenticabile e le voci di nozze imminenti non sembrano essere così campate in aria. In questi ultimi giorni tuttavia Diletta è sempre più apprezzata dai suoi follower, con scatti ad alto tasso di sensualità.

Ormai è diventato celebre il bikini rosa indossato per questa vacanza in Turchia, che ha esaltato in modo notevole una scollatura mozzafiato e un fisico pazzesco, frutto degli allenamenti fatti durante l'inverno a Milano. Intanto uno degli ex di Diletta, Daniele Scardina, sembra aver trovato un nuovo amore, sempre nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella e influencer.

I due sono stati beccati insieme dai paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Per Scardina, dopo la separazione con la conduttrice Dazn, la carriera si è interrotta per la partecipazione a Ballando con le Stelle (in cui ha avuto un notevole successo) per poi ritrovare il ritorno sul ring. Successivamente l'incontro con la Buccino, altro volto noto per i rotocalchi rosa. Lei, come a confermare il flirt in corso, ha pubblicato nelle sue stories di Instagram, una foto di un ring. Chissà se frutto di un allenamento insieme al suo nuovo fidanzato King Toretto.

