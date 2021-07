Temptation Island 2021, la teoria di Stefano: "Amore? All'80% è sesso. Il resto viene dopo" | Video

01 luglio 2021 a

Manuela e Stefano sono una delle coppie di Temptation Island 2021 che ha fatto sin da subito discutere, sin dalla prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno su Canale5. Manuela in pratica ha dato un'ultima chance di recuperare il rapporto al fidanzato, dopo avergli perdonato numerosi tradimenti avvenuti in passato.

Intanto Stefano ha regalato alcune "perle" di saggezza: "Lei dice di avermi perdonato i tradimenti, ma in realtà non è proprio come prima: anche dal punto di vista sessuale, lo facciamo molto meno - ha affermato a una tentatrice -. E per me è la cosa più importante. In un rapporto il sesso è l'80%. L'amore sostanzialmente per me è quello, sennò cosa è?".

Un ragionamento che ha lasciato di sasso la fidanzata Manuela, che ha visto e sentito questa affermazione.

Manuela e Stefano, la scoperta di alcuni tradimenti di lui: "Ma sono pentito"

I tradimenti in questione sono stati rivelati dalla stessa Manuela alle altre fidanzate: "Ho trovato un secondo cellulare, dentro c'erano foto e chat con altre donne, prove inequivocabili di diversi tradimenti" ha spiegato Manuela. Lui in tutto questo si lamenta di come, dopo la scoperta del tradimento, Manuela si rifiutasse di uscire: "Mi vergognavo perché tutti sapevano che sono cornuta", ha ammesso Manuela.

"Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation Island potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui” ha spiegato Stefano. "Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare", ha ribadito Manuela. Ora lei si è avvicinata a uno dei tentatori, un comportamento che ha mandato su tutte le furie Stefano: "Ora la faccio piangere", ha sottolineato lui annunciando "vendetta". Vedremo cosa combinerà nella seconda puntata del docureality.

