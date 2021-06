Temptation Island 2021, Manuela e Stefano litigano: “Mi vergogno, sono cornuta”

30 giugno 2021 a

a

a

Temptation Island 2021 parte subito con un litigio. Protagonisti, già nel filmato di presentazione della coppia all'inizio della prima puntata, Manuela Carriero e Stefano Sirena. Lei, infatti, è nel reality per dare un’ultima possibilità al fidanzato, dopo aver scoperto di essere stata tradita con altre donne. "Questa è la sua ultima possibilità" dice Manuela. Nella passato della coppia infatti c'è la scoperta di alcuni tradimenti.

Temptation Island 2021, subito colpi di scena alla prima puntata: le sei coppie protagoniste

Tradimenti da parte di Stefano e lei glieli rinfaccia subito. "Ho trovato un secondo cellulare, dentro c'erano foto e chat con altre donne, prove inequivocabili di diversi tradimenti" ha spiegato Manuela. Lei ha comunque accettato di restare con lui, ma di interrompere la convivenza: ora lui vive con la madre, mentre lei abita da sola. "Però puoi dire che a volte dormiamo insieme", ha precisato Stefano, parlando subito dell'intimità della coppia. Lui si lamenta che, dopo la scoperta del tradimento, Manuela si rifiutava di uscire: "Mi vergognavo perché tutti sapevano che sono cornuta".

Valentina e Tommaso, lei è più grande di 21 anni: "Siamo innamorati, ma lui è troppo geloso"

Ma chi sono Manuela e Stefano? Hanno rispettivamente di 31 e 30 anni. Lei è una barista, lui è un giocatore di basket che milita nella squadra Mesagne di Brindisi (in precedenza è stato vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini). Lui ha lasciato quest'ultimo lavoro ed è tornato nella città pugliese dopo la scoperta dei tradimenti, per riconquistarla. "Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation Island potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui” ha spiegato Stefano. "Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare" ribatte Manuela.

Claudia e Ste, dalla proposta di matrimonio alla crisi: "Lui mi tratta come fossi la figlia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.