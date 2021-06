Elisabetta Gregoraci, look sexy e colorato: arriva il commento malizioso dell'amico Enock | Foto

30 giugno 2021 a

Elisabetta Gregoraci sempre regina di Instagram. La showgirl ha pubblicato una foto in cui prova un abito targato Odi et Amo e il risultato è ovviamente di uno scatto super sexy. "Una collezione colorata e dinamica un po’ come me", ha scritto lei nella didascalia.

Fisico pazzesco per l'ex moglie di Flavio Briatore, impegnata in estate con le registrazioni di Battiti Live, che da metà luglio andrà in onda in prima serata pure su Italia1 (attualmente va in seconda serata su Telenorba. Cinque puntate ricche di artisti internazionali e non, da Orietta Berti e Fedez a Bob Sinclair, che terranno compagnia al pubblico nelle calde serate estive a suon di musica. Il debutto che la Gregoraci ha voluto sancire con grande stile, lo stesso che ha contraddistinto i suoi look all’interno della casa del Grande Fratello vip.

Accanto a lui in questa esperienza a Battiti Live, ci sarà ancora Alan Palmieri, il co-conduttore con il quale ha lanciato la sua prima hit Anno Zero. Recentemente Elisabetta ha trascorso qualche giorno in vacanza a Capri, insieme ai suoi amici Valentina Manzo e Jonathan Kashanian. Un'altra occasione per mettere in mostra il suo fisico perfetto. Per lei anche la disavventura fortunatamente a lieto fine con suo figlio Nathan Falco: i due sono riusciti a mettere in fuga un ladro piombato nella abitazione della showgirl.

Tornando alla foto postata nelle ultime ore, da segnalare il commento ironico di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, che ha scritto: "Ely on fire", con tanto di emoticon del fuoco. Commento poi cancellato, forse troppo malizioso? La testimonianza tuttavia di come con alcuni colleghi di avventura nella casa più spiata d'Italia (su tutti, oltre a Enock, anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini) i rapporti siano rimasti ottimi. Grande gelo invece con Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale a Cinecittà, ora fidanzato con Giulia Salemi, l'influencer con la quale la Gregoraci ha avuto più di una incomprensione in passato.

