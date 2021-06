Filippo Bisciglia e il sesso con Pamela Camassa: "Il posto più strano? Su un dondolo alle Maldive"

30 giugno 2021 a

Filippo Bisciglia è un presentatore e attore italiano, diventato prima noto nel 2006 per aver partecipato al Grande Fratello, poi per essere diventato il conduttore di Temptation Island, il docureality dei sentimenti in onda su Canale5. Nato a Roma il 24 giugno 1977 (Cancro), romano doc, Filippo si è diplomato all’istituto alberghiero e durante la sua giovinezza si è dedicato alle sue passioni, fra cui il tennis, che ha praticato a livello agonistico sino ai 18 anni. Ancora oggi, tuttavia, Filippo ama scendere in campo e impugnare nuovamente la racchetta. Nel 2006 ha appunto partecipato al Grande Fratello, dove è arrivato secondo.

Filippo Bisciglia, i successi in tv e la misteriosa malattia da bambino: "Ho avuto il morbo di Perthes"

Nel 2018, a Uomini e Donne magazine, il conduttore televisivo ha rivelato che da bambino ha sofferto di una grave patologia che gli ha impedito l’uso delle gambe, e da cui sarebbe guarito grazie ad una cura sperimentale: “Non fu un periodo bellissimo della mia vita. Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe".

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato ormai da anni con la modella Pamela Camassa. La coppia non è sposata e non ha figli, ma entrambi hanno rivelato di desiderare dei bambini: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati - ha affermato Bisciglia tempo fa a Vero Tv -. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”.

Pamela Camassa, da Miss Mondo Italia al fidanzamento con Filippo Bisciglia

In passato non sono mancate delle loro confessioni piccanti: "Il posto più strano dove abbiamo fatto l'amore? Un dondolo in balcone durante una vacanza alle Maldive", hanno affermato Pamela e Filippo. Bisciglia è il timoniere anche quest'anno di Temptation Island, prima puntata mercoledì 30 giugno.

Temptation Island, Filippo Bisciglia confermato. Le novità: torna la versione solo nip

