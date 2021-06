Floriana e Federico, conviventi ma con due vite separate: "Con lei non ho più stimoli"

30 giugno 2021 a

Incomprensioni, liti, colpi di scena e i celeberrimi falò di confronto. Questo e tanto altro è Temptation Island 2021, il docureality di Canale5 che avrà di nuovo al timone il narratore Filippo Bisciglia, ormai il volto del format Nip. Sei le coppie protagoniste, uomini da una parte e donne dall'altra, alle prese con le tentazioni dei single (12 ragazze e 13 ragazzi) che alloggiano in un resort della Sardegna.

Tra le coppie in prima fila nell'edizione 2021 di Temptation Island quella composta da Floriana e Federico. Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, il quale gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da uno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo. “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19,30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21,30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”, ha rivelato Floriana.

“Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. E’ pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%”, ha detto Federico. Insomma, non proprio le migliori premesse per rimanere insieme anche dopo la fine della trasmissione. L'incompatibilità tra i due appare evidente ma si sa come Temptation sia il top per i colpi di scena e forse non è detto che i ruoli si possano ribaltare. Per approfondire la situazione di Floriana e Federico e delle altre coppie protagoniste, appuntamento su Canale5 a partire dalle 21,30 con l'edizione 2021 del docureality più atteso dell'estate, Temptation Island.

