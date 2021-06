Natascia e Alessio, il problema è la gelosia di lui: "Ho perso fiducia, colpa dei suoi atteggiamenti"

30 giugno 2021 a

Sei coppie protagoniste, 25 tentatori (12 ragazze e 13 ragazzi, rigorosamente single), per una edizione che già preannuncia colpi di scena sin dalla prima puntata. L'esordio televisivo 2021 di Temptation Island, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'estate, andrà in onda mercoledì 30 giugno su Canale5 a partire dalle 21,30. Al timone ancora una volta c'è Filippo Bisciglia, che racconterà appunto le vicissitudini delle coppie protagoniste.

Tra queste quella composta da Natascia e Alessio. Natascia, 31 anni, estetista, vive a casa sua a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono da uno. “Scrivo a Temptation Island per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata - ha dichiarato lei davanti agli autori del programma - anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così", le parole di Natascia.

Dal canto suo Alessio ha ammesso: “Sì è vero che sono geloso - ha affermato - ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”, ha aggiunto confermando la crisi e al tempo stesso sperando in una inversione di rotta. Appuntamento su Canale5 alle 21,30 con Temptation Island 2021, per scoprire se Natascia e Alessio (e non solo loro) saranno sin da subito mattatori della trasmissione.

