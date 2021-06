Jessica e Alessandro, convivenza difficile: "Da ragazzo pieno di vita è diventato un bradipo"

30 giugno 2021 a

Filippo Bisciglia è pronto per raccontare ancora una edizione di Temptation Island, che prende il via mercoledì 30 giugno su Canale5 a partire dalle 21,30. Sei coppie protagoniste, alle prese con incomprensioni e colpi di scena, che arriveranno grazie ai tentatori single presenti nei rispettivi villaggi del resort della Sardegna location dell'evento televisivo tra i più attesi dell'estate.

Tra le coppie protagoniste c'è quella composta da Jessica e Alessandro. Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (in provincia di Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, che lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni. “Scrivo a Temptation Island perché da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla - ha affermato lei -. Era il classico ragazzo che piaceva a tutte. Ora non fa niente, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo più niente, siamo sempre a casa. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”, ha aggiunto Jessica.

“E’ vero che sono cambiato, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita - ha sottolineato Alessandro -. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”, ha concluso. Appuntamento con loro dunque e altre cinque coppie a Temptation Island, il docureality di Canale5 che avrà ancora una volta come narratore Filippo Bisciglia. E' lui il timoniere dell'edizione Nip, mentre quella con le coppie Vip era stata condotta da Alessia Marcuzzi. Vedremo se Jessica e Alessandro reggeranno alla prova dei tentatori e delle tentatrici single oppure il loro rapporto sia destinato a interrompersi.

