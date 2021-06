Alessia Marcuzzi, "lascio Mediaset dopo 25 anni". Cosa è successo

30 giugno 2021 a

a

a

Un annuncio con "grandissima sofferenza" e per tutti inaspettato: Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di carriera. Una decisione che la showgirl romana, 48 anni, ha affidato ai suoi canali social, da Instagram a Twitter. Un lungo post con ha voluto spiegare in prima persona i motivi di questo improvviso abbandono alla rete in cui è cresciuta ed è diventata un volto della televisione italiana.

"Voglio essere io a dirvelo. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti" si legge nel lungo post. E ancora: "Per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni". Marcuzzi in Mediaset ha esordito con Colpo di Fulmine e poi Fuego, passando per il Festivalbar, Mai dire gol e Le Iene, passando poi per la conduzione dei reality Grande Fratello, Temptation Island e l'Isola dei Famosi. Programmi che avevano fatto di Marcuzzi uno dei volti più riconoscibili e affidabili dei canali Mediaset.

Alessia Marcuzzi, mini bikini a Capri: le foto che infiammano Instagram

Alla base della scelta, si intuisce dalle parole della Marcuzzi, anche una nuova consapevolezza di sè acquisita nei lunghi mesi contrassegnati dalla pandemia: "Credo che abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono", conclude. Chissà ora quale avventura professionale aspetta Marcuzzi e chissà che non possa arrivare per lei qualche esperienza dall'altra parte della barricata, magari la Rai. Di sicuro continuerà a curare i suoi social considerato che vanta ormai oltre 5 milioni di followers.

Alessia Marcuzzi in vacanza, foto hot e fan impazziti: "Bella, ma esibizionista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.