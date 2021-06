Daniele Scardina e Cristina Buccino, notte di passione poi allenamento insieme? Lei è sul ring | Foto

30 giugno 2021 a

a

a

Nuovo amore per Cristina Buccino. La modella, influencer e attrice è stata pizzicata dal settimanale Chi insieme a un altro volto noto, Daniele Scardina. Il pugile infatti è già stato fidanzato con una vip come Diletta Leotta. Poi la separazione con la conduttrice Dazn, la carriera che si è interrotta per la partecipazione a Ballando con le Stelle (in cui ha avuto un notevole successo) e il ritorno sul ring. Scardina, di ritorno dagli Stati Uniti, ha appunto incontrato la nuova fiamma in un locale a Milano.

I paparazzi di Chi hanno beccato Daniele Scardina e Cristina Buccino durante uno scambio di baci e tenerezze. Le immagini esclusive sembrano parlare chiaro: il pugile e l’influencer stanno insieme e non si nascondono. L’ex di Diletta Leotta, King Toretto ha ritrovato la felicità con la modella dalle curve esplosive. Lei ci ha messo ben poco a metterlo letteralmente ko con un lungo bacio appassionato.

Diletta Leotta, una sirena in Turchia con Can Yaman: bomba sexy in bikini rosa | Foto

Daniele Scardina e Cristina Buccino si sono stretti e guardati intensamente, poi le coccole e dopo l’aperitivo, sempre insieme prima di scappare insieme nella notte milanese. Scardina vive a Miami da diversi anni e a fine giugno doveva disputare un incontro, ma poi appena ha saputo che sarebbe stato rimandato ha preso il primo volo per l’Italia per abbracciare Cristina. La modella lo tiene in pugno e dalle foto si intuisce che il guerriero dal cuore tenero è già finito al tappeto.

Altro indizio è apparso su una storia di Instagram della Buccino, in cui c'è l'immagine di un ring. Nuova passione per Cristina, magari l'allenamento lo potrà svolgere proprio con il suo amore. Per Scardina un altra donna del mondo dello spettacolo e un altro corpo mozzafiato. L'auspicio è che stavolta la storia non naufraghi allo stesso modo di come avvenuto con Diletta, ora felice con l'attore turco Can Yaman.

Diletta Leotta, nozze in vista con Can Yaman? L'ex Scardina la punge: "Il nostro è stato amore vero"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.