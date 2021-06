Claudia e Ste, dalla proposta di matrimonio alla crisi: "Lui mi tratta come fossi la figlia"

30 giugno 2021 a

Prima puntata, mercoledì 30 giugno, per Temptation Island 2021, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate televisiva. La trasmissione, guidata ancora dal narratore Filippo Bisciglia, andrà in onda su Canale5 a partire dalle 21,30. Sei coppie protagoniste alle prese con le tentazioni dei single in un resort della Sardegna. Tra queste la coppia composta da Stefano (Ste) e Claudia. Ste, 30 anni, impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima.

Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono da subito. Il 30 settembre 2018 lui le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021. “Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa - ha raccontato Claudia - . Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”.

“Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre - ha affermato lui -. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”, ha aggiunto. Vedremo gli sviluppi di questa storia che sembra essere a un passo dal fatidico sì, ma a Temptation Island tutto può succedere. L'appuntamento quindi con la prima puntata è mercoledì 30 giugno, con Filippo Bisciglia narratore del docureality cult di Canale5. Si comincia con le storie delle coppie protagoniste alle 21,30.

