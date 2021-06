Valentina e Tommaso, lei è più grande di 21 anni: "Siamo innamorati, ma lui è troppo geloso"

30 giugno 2021 a

Mercoledì 30 giugno in prima serata torna uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate televisiva, vale a dire Temptation Island 2021. Si tratta del docureality di Canale5 che vede sei coppie protagoniste, non sposate e senza figli, che devono affrontare la prova della separazione in un villaggio resort in Sardegna, tentati da 25 single, pronti a tutto per scardinare le certezze delle coppie partecipanti.

Tra queste c'è quella composta da Valentina e Tommaso. Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snowboard. “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island - ha spiegato lei agli autori del programma - perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha poi aggiunto Valentina. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina - ha affermato lui -. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”, ha ammesso Tommaso.

Tra di loro ci sono dunque 19 anni di differenza, ma la volontà è quella di guardare oltre e preparare progetti futuri di matrimonio e perché no famiglia insieme. Staremo a vedere. Intanto andranno in scena mercoledì 30 giugno le prime schermaglie e i primi colpi di scena. Appuntamento su Canale5 con Temptation Island 2021, a partire dalle 21,30. Filippo Bisciglia sarà ancora il narratore di questo docureality che ormai da anni appassiona tantissimi telespettatori, con la versione Nip che è da sempre la preferita rispetto a quella Vip, che comunque ha saputo regalare dei momenti cult indimenticabili (su tutti la coppia Elia-Delle Piane).

