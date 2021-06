Manuela e Stefano, la scoperta di alcuni tradimenti di lui: "Ma sono pentito"

30 giugno 2021 a

Torna uno degli appuntamenti estivi più attesi dai telespettatori di Canale5, vale a dire Temptation Island, con l'edizione 2021 che avrà ancora al timone Filippo Bisciglia. La prima puntata andrà in onda mercoledì 30 giugno a partire dalle 21,30. Sei le coppie che parteciperanno al docureality. Tra queste c'è quella composta da Manuela e Stefano.

Temptation Island 2021, ecco chi sono coppie, tentatori e tentatrici

Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. “Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano - ha raccontato agli autori della trasmissione -. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”, ha aggiunto Manuela.

Stefano ha ammesso di aver sbagliato: “Sono pentito - ha detto -, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui”. Per i curiosi e gli appassionati del programma quindi l'appuntamento è su Canale5 a partire dalle 21,30. Chissà se saranno proprio loro a riservare i maggiori colpi di scena. Tra tentatori single, incomprensioni e falò di confronto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, Temptation Island 2021 è pronta a cominciare, come sempre su Canale5.

