Temptation Island 2021, subito colpi di scena alla prima puntata: le sei coppie protagoniste

Torna l'appuntamento con Temptation Island, edizione 2021. Nella prima serata di mercoledì 30 giugno su Canale5 andrà in onda il docureality con Filippo Bisciglia narratore confermatissimo. Come sempre verranno messe in discussione le relazioni delle sei coppie protagoniste. Si tratta di Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico, i quali saranno separati per 21 giorni in due villaggi, all’Is MorusRelais, in provincia di Cagliari, nella splendida Sardegna. Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi) che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia. Chiaro che i single agiranno anche come veri e propri tentatori, magari cercando di scardinare le certezze (più presunte che reali) dei fidanzati e delle fidanzate partecipanti al docureality.

L'autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, ha rilasciato qualche piccola anticipazione, rivelando come alcune coppie abbiano concluso il loro percorso coronando il loro amore mentre altre non sono riuscite a reggere alla tentazioni: "Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre, ma è normale - ha sottolineato la Mennoia, che poi si è spinta in un pensiero quasi filosofico sul programma -. Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare".

Appuntamento quindi su Canale5 mercoledì 30 giugno con Temptation Island 2021, con narratore Filippo Bisciglia e sei coppie protagoniste. Appuntamento dalle 21,30.

