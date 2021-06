Paola Ferrari, "Bellissima": Alba Parietti fa i complimenti all'amica per la buonanotte dall'Europeo | Foto

29 giugno 2021 a

Occhi celesti per uno sguardo magnetico che tiene compagnia a milioni e milioni di spettatori durante l'Europeo di calcio. Sono quelli di Paola Ferrari, la giornalista Rai che coordina dalla terrazza del Foro Italico gli appuntamenti con i match della rassegna continentale. La Ferrari non sembra curarsi più di tanto delle critiche che a volte riceve e va avanti per la sua strada, con competenza e ironia.

L'ormai celebre scena delle gambe accavallate in diretta durante un post partita, in stile Basic Instinct, con le mutandine in bella vista su Rai1, ha fatto letteralmente il giro del web e non solo, ma lei ci ha scherzato su e continua a pubblicare immagini sui social. L'ultima è appunto quella in cui è immortalata in primo piano e dà la buonanotte ai suoi follower e ai suoi spettatori. Tra i tanti like e commenti di approvazione, c'è quello dell'amica Alba Parietti, che scrive un "Bellissima" spontaneo e sincero.

La giornalista invece qualche giorno fa sempre sul proprio profilo Instagram aveva pubblicato il famigerato fermo immagine: "Dopo Bild, As, Il Sun e siti in Brasile, Argentina, Ungheria, Portogallo e tanti altri, Il New York Post non potevo non condividerlo con voi", aveva scritto nella didascalia che accompagna lo scatto. Il titolo del pezzo sul giornale statunitense è: "Basic Instinct moment".

Paola Ferrari anche oltre Oceano dunque: la giornalista come al solito aveva fatto presa sulla sua ironia. E forse anche per questo Costantino Della Gherardesca ha commentato con un applauso a scena aperta per lo storico volto Rai. Il momento in cui Paola Ferrari con l'opinionista di turno intrattiene gli appassionati di calcio per il commento all'incontro serale è quindi ormai diventato un cult per la tv estiva. Tra nomi pronunciati non in modo impeccabile e incidenti hot, l'attimo indimenticabile pare dietro l'angolo. Martedì 29 giugno Paola Ferrari anticipa l'appuntamento consueto al pomeriggio, alle 18, poco prima di Inghilterra-Germania, tra i match più attesi degli ottavi di finale dell'Europeo.

