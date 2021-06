Ascolti tv lunedì 28 giugno, la Francia eliminata vince la serata: oltre 8 milioni per i rigori

29 giugno 2021 a

La delusione dei francesi all'Europeo di calcio è stata "apprezzata" da milioni e milioni di italiani, con Francia-Svizzera che ha vinto la serata degli ascolti di lunedì 28 giugno. La partita che ha visto la formazione elvetica qualificarsi ai quarti di finale di Euro2020, in onda su Rai1, ha ottenuto 7.405.000 spettatori pari a uno share del 35,9 %. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 7.743.000 spettatori con il 41% di share, saliti, ai rigori, a 8.358.000 con il 49,4%, con apoteosi finale dei tifosi italiani al rigore fallito da Mbappè. Un po' di sano sfottò ai cugini d'Oltralpe.

Secondo posto per Mr Wrong Lezioni d’Amore su Canale5 con Can Yaman che ha ottenuto 1.486.000 spettatori pari all’8.06% di share. Sul terzo gradino del podio Hawaii Five O su Rai2 che ha raggiunto 1.014.000 spettatori pari al 4.61% di share. A seguire gli altri programmi del prime time: (su Rai2 Ncis New Orleans 732.000 telespettatori, share del 3.47%, su Italia1 Il Settimo Figlio 838.000 telespettatori, share del 3.97%, su Rai3 Report 1.232.000 spettatori, share del 5.77%, Report Plus 849.000, share del 5.16%, su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 789.000 telespettatori, share del 4.67%.

E ancora, sempre relativamente al prime time di lunedì 28 giugno, su La7 Dieci Piccoli Indiani ha ottenuto 245.000 telespettatori, share dell’1.39%, su Tv8 Gomorra La Serie ha fatto segnare 367.000 telespettatori, per uno share dell’l’1.7%. Sul Nove Flightplan Mistero in volo con Jodie Foster ha conquistato 318.000 spettatori, share dell’1.5%. Nel complesso le reti generaliste Rai hanno ottenuto in prima serata 8 milioni 420 mila spettatori con il 39,7% di share, e nelle 24 ore 2 milioni 970 mila con il 33,2% di share. L'effetto degli Europei di calcio si fa sentire. E venerdì 2 luglio torna in campo l'Italia, per il quarto di finale contro il Belgio di Lukaku.

