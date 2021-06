Oroscopo mercoledì 30 giugno 2021, le previsioni segno per segno

29 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 giugno 2021. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Affrontate il futuro con più ottimismo. Questo vi aiuterà a cogliere delle opportunità altrimenti precluse da un atteggiamento negativo.

TORO

La giornata non parte nel migliore dei modi, ma la comprensione del partner vi aiuterà a sfogare tutte le vostre preoccupazioni.

GEMELLI

Cercate di andare avanti, senza tornare indietro sui vostri passi, altrimenti potreste mandare all’aria tutto quello che avete creato.

CANCRO

Oggi riceverete una bella notizia. Siatene felici e condividetela con le persone che più vi stanno a cuore. La felicità infatti è contagiosa.

LEONE

Vi manca davvero pochissimo per raggiungere un obiettivo che vi eravate posti da tempo. Cercate di fare l’ultimo sforzo necessario.

VERGINE

Questo è un periodo molto positivo per la vostra sfera sentimentale. Il vostro amore vi riempie di attenzioni e voi non siete da meno.

BILANCIA

Non lasciatevi abbagliare. Una persona all’apparenza piacente potrebbe rivelarsi di scarsa personalità. Dovete stare attenti!

SCORPIONE

Non potete sperare di fare nuovi incontri se frequentate sempre i soliti ambienti. Uscite con gli amici, le novità sono dietro l’angolo!

SAGITTARIO

La vostra lucidità di giudizio vi permetterà di esprimere le vostre idee, senza temere di essere giudicati. Non lasciatevi condizionare.

CAPRICORNO

Un piccolo intoppo rischierà di mandare all’aria i piani che avevate per oggi. Questo malumore vi renderà suscettibili, ma poi passerà.

ACQUARIO

L’armonia con il partner sarà la leva che vi permetterà di affrontare una giornata che, nel complesso, si rivelerà piuttosto faticosa.

PESCI

La passione può trasformarsi in bufera, se vi dimostrerete irruenti come al vostro solito. Ricordate che in amore serve la tenerezza.

