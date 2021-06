Diletta Leotta, una sirena in Turchia con Can Yaman: bomba sexy in bikini rosa | Foto

29 giugno 2021 a

Il bikini rosa di Diletta Leotta sta spopolando via social facendo sognare i quasi 8 milioni di follower della conduttrice Dazn, e non solo. Nell'ultima storia pubblicata su Instagram dalla Leotta infatti, la fidanzata di Can Yaman (con il quale è appunto in viaggio in Turchia) è apparsa in versione bombastica. Dopo una immersione Diletta è ritornata in barca, sfoderando appunto il suo fisico esplosivo, con scollatura letteralmente incontenibile.

Poi Diletta si avventura in una nuova nuotata. Insomma, la vacanza in Turchia insieme al suo fidanzato Can Yaman sta dimostrando come l'affiatamento tra i due sia ormai comprovato. La storia d'amore non sembra conoscere ostacoli e il viaggio a Istanbul con l'attore ha documentato via via la felicità della coppia.

Diletta, oltre ad aver conosciuto la futura suocera, ha mostrato più volte il suo fisico perfetto. In una delle ultime occasioni ha mostrato appunto le sue gambe in barca mentre si gustava un succo di frutta con i piedi nel mare cristallino, poi in tutto il suo splendore sempre in barca e a bordo di una tavola da surf con i remi in mano.

Nella serata di sabato 26 inoltre Diletta ha postato sempre nelle stories il televisore con la partita dell'Italia contro l'Austria in onda, a testimonianza di come anche da lontano la Leotta tifi per gli azzurri di Roberto Mancini impegnati all'Europeo. Vedremo a questo punto dove la conduttrice Dazn seguirà il quarto di finale contro il Belgio. Diletta ha pure pubblicato la canzone della storia con il suo Can Yaman, vale a dire My Way di Cassette. Tra Diletta e Can Yaman insomma la storia sembra andare davvero alla grande e le loro foto di coppia, innamorati e affiatati, sono destinate a far ricredere anche i più scettici sul loro rapporto. Non solo My Way di Cassette, la canzone più indicata per i due pare poter essere anche La coppia più bella del mondo di Celentano e Claudia Mori. Con un fisico così...

