Edoardo Bennato, dalla figlia Gaia alla condanna per omicidio colposo per la morte della compagna

Edoardo Bennato è uno dei cantautori più amati dal pubblico. Classe 1946 e originario di Napoli, Bennato è uno degli artisti di maggior successo della musica italiana. Durante la sua carriera ha raggiunto diversi record, diventando tra le altre cose il primo cantante italiano in grado di registrare sold out a San Siro. Figlio di un impiegato e di una casalinga, ha due fratelli, Eugenio e Giorgio. La sua passione per la musica si sviluppa sin dai primi anni di età, grazie alla madre che manda i suoi figli a lezione di fisarmonica.

Nel 1958 ha formato il Trio Bennato con i fratelli, dove lui canta e suona la chitarra. I tre suoneranno in giro fra navi e locali, finché Edoardo, dopo essersi diplomato, si trasferisce a Milano per studiare architettura ed entrare a contatto con il mondo della discografia. Il suo primo vero album arriva nel 1973, Non farti cadere le braccia, che sarà seguito una discografia immensa: 20 dischi dal ’73 al 2017, senza contare gli Ep, i dischi live, le antologie e tutto il resto.

Dopo la scomparsa dell’amico e collega Pino Daniele, ha rivelato di avere un unico rimpianto: quello di non aver suonato insieme a lui. “Perdiamo un grande musicista e io perdo un amico. Ci siamo fatti gli auguri per Natale, ci siamo stimati reciprocamente per tutta una vita”, ha raccontato in una vecchia intervista. Poco si conosce della sua vita privata, nel 1995, in un drammatico incidente, Edoardo Bennato ha perso la sua compagna Paola Ferri, dopo 5 giorni di coma. In seguito il cantautore patteggerà una pena di 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. Ha una figlia, Gaia, che nel 2021 ha compiuto 16 anni. "Fa la scuola americana, conosce l’inglese come l’italiano, è una campionessa di nuoto sincronizzato. Brava anche con i programmi di montaggio e fa videoclip di musica da sola”, ha confidato Bennato su di lei tempo fa a Repubblica. Bennato è tra i protagonisti della puntata di Dedicato, di Serena Autieri, in onda martedì 29 giugno su Rai1 dalle 9,55.

