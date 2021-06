Oroscopo martedì 29 giugno, "cambiate lavoro". E' la svolta per un segno

29 giugno 2021 a

Oroscopo di martedì 29 giugno 2021, qui di seguito ecco le previsioni per la giornata. Si tratta di una giornata che indica la fine del feeling sul lavoro per un segno dello zidiaco. Scopriamo segno per segno che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non c’è malizia nelle vostre azioni, ma non tutti ne sono sicuri. Meglio parlarne con chi più amate per evitare che tutto vada in malora...

TORO

Giorni difficili, è vero. Ma non temete: la vostra forza vi farà risorgere come la fenice dalle vostre stesse ceneri. Valutate bene il da farsi...

GEMELLI

Avete decisamente bisogno di ricominciare a muovervi un po’. E' l’ora di tornare a correre all’aria aperta godendovi il panorama naturale.

CANCRO

Non c’è più feeling tra voi e il vostro lavoro: è davvero tempo di cambiare. E se non l’avete già fatto, osate più che potete, questo è il momento!

LEONE

Se siete tristi, aprite un largo sorriso e pensate al meglio: vedrete che tutto si sistemerà in men che non si dica e senza lasciare strascichi.

VERGINE

La vostra dolcezza intrinseca, oggi, ha dato energia e vigore ad un’amica in difficoltà. Continuate così che i benefici si faranno sentire presto!

BILANCIA

Non avete bisogno d’altro che di ascoltare qualche dolce canzone d’amore. Lasciatevi andare alle note melodiose e sognate in grande!

SCORPIONE

Fermatevi un attimo a riflettere sulla situazione: è questa la storia che stavate davvero cercando? Se non ne siete sicuri, guardate altrove...

SAGITTARIO

Se volete recuperare tutto e subito, dovete pensare ad un cambio di rotta totale. Fate il possibile per stupire chi vi sta intorno, aiuterà!

CAPRICORNO

Le amicizie sono davvero preziose per voi e di recente una di loro vi ha dato prova di grande affetto e vicinanza. Visto? Non siete soli!

ACQUARIO

Mentre cercate di reperire informazioni su un nuovo potenziale partner, la vostra vecchia fiamma è tornata alla carica e chiede di voi...

PESCI

Lungi dall’essere stanchi e stressati, voi siete, anzi, all’apice delle vostre energie! Merito dell’amore o di una nuova promozione?

