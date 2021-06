Pretelli contro Zorzi su Twitter, ma spunta una tremenda gaffe. La cannonata all'ex gieffino...

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti? La domanda sorge spontanea in queste ore dopo un commento su Twitter del vincitore del Grande Fratello Vip. Pretelli, che si sta godendo un bel successo di stagione con il suo nuovo singolo, non tarda a replicare. Sembra un po' seccato, ma il condizionale è d'obbligo in questi casi. Facciamo un passo indietro. Quello che accade su Twitter lascia tutti senza fiato: si tratta solo di un fraintendimento. In pratica Pretelli pensa che sia l’account di Zorzi, ma si tratta solo di un fake.

Una gaffe social in piena regola per Pretelli. E spuntano retroscena: potrebbe esserci dell'astio tra Pretelli e Zorzi, stando alle sue parole, utilizzate come risposta a quello che pensavo inizialmente fosse un post del vero Zorzi. Agli utenti della Rete, sempre molto attenti, questo dettaglio non sfugge affatto. Si cinguetta a tempo di record. E il tweet del ‘falso’ profilo di Zorzi riporta una critica nei riguardi di Pretelli (che, tra l'altro non è citato direttamente) che non prenderebbe mai le difese di Elisabetta Gregoraci. “Ma quell’altro c..so del pollo di manco fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta?” si legge nel cinguettio.

Potrebbe trattarsi di un retroscena spinoso che, sicuramente, lascia molti telespettatori basiti. Entrambi, Zorzi e Pretelli, sono arrivati alla finalissima del Grande Fratello vip - vinta come sapete da Zorzi - ma forse tra loro qualcosa ha iniziato a scricchiolarsi? Mistero. Non è l'unico: ci sarebbe anche la fine dell'amicizia tra Zorzi e Oppini sullo sfondo. E il vincitore del Grande Fratello vip sui social ribadisce di non volerne parlare. Caso chiuso.

