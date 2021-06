Striscia la Notizia, "chi sono le nuove veline". Le manda Maria De Filippi

28 giugno 2021 a

a

a

Nuove veline a Striscia la Notizia? L'indiscrezione la lancia Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che racconta l'arrivo di due ex ballerine di Amici al tg satirico di Canale5 ideato da Antonio Ricci. Un'anticipazione trapelata su Instagram. Le due prescelte sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti: dovrebbero essere loro a prendere il posto dal prossimo settembre lasciato vacante da Shaila Gatta (anche lei ex Amici) e Mikaela Neaze Silvia che hanno ricoperto il ruolo per quattro anni diventando la coppia più longeva di Striscia. Quindi entrambe le nuove veline dovrebbero provenire dalla scuola creata da Maria De Filippi. Dal talent sempre più concorrenti stanno riuscendo a fare carriera nello mondo della musica e dello spettacolo.

Il caso Metropol-Lega e le industrie del caffè e delle acque minerali al centro di Report

Giulia, classe 1999, è stata concorrente di Amici 16 - nel 2017 - e nel corso del talent di Canale5 svelò una relazione con il primo classificato nella sezione canto di quella edizione del programma di Maria De Filippi: Riccardo Marcuzzo. Dopo Amici ha avuto però molte occasioni lavorative: l’abbiamo vista sul palco di Colorado ma anche nel corpo di ballo di altri celebri programmi televisivi. Talisa, ha 19 anni e la abbiamo vista ad Amici di recente visto che ha partecipato all’edizione 19, durante la quale ha avuto un flirt con il ballerino Javier. Per entrambe si tratta di una grande occasione lavorativa considerato che, alcune delle veline passate sul bancone di Striscia, hanno poi avuto una carriera di grande successo nel mondo dello spettacolo: Talisa sarà la velina bionda, Giulia quella mora.

Palinsesto Rai, le novità: dallo show di Cattelan al talk di Fiorella Mannoia e alla coppia Perego-Ventura

Lunga infatti la lista di veline di successo: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia su tutte, ma anche Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Melissa Satta, Thais Souza, Giorgia Palmas e Ludovica Frasca. E prima ancora Miriana Trevisan, Laura Freddi, Alessia Merz, Cristina Quaranta e Fanny Cadeo.

A Quarta Repubblica si parla di Saman, Ddl Zan e intercettazioni. Gli ospiti di Porro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.