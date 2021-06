Tommaso Zorzi, il fidanzato è Stanzani ex ballerino di Amici e ora protagonista a Battiti Live

28 giugno 2021 a

Tommaso Zorzi sui social pubblica foto con il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici. Una sorta di ufficializzazione quella del vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip che ha pubblicato alcune foto nelle sue stories.

L'influencer ex gieffino ha raggiunto la Puglia per seguire da vicino proprio Stanzani che ora fa parte del corpo di ballo di Battiti Live, show condotto da Elisabetta Gregoraci anche lei recentemente protagonista al GF Vip. Zorzi sui social ha fatto vedere ai suoi fan l'inizio del suo soggiorno pugliese nel Palazzo dei Mori a Otranto, in provincia di Lecce. Così i due potranno stare insieme e godere di qualche momento di relax alternati ai momenti in cui Stanzani lavora. Stanzani, 20 anni, ha appena terminato l'esame di maturità. Tra i due c'è una differenza di sei anni (Zorzi ne ha 26). Zorzi in queste prima tappe del tour sta facendo il tifo per Stanzani da dietro le quinte: “Vai amore”, si sente in sottofondo in uno dei video pubblicati su Instagram mentre il giovane ballerino si esibisce.

Zorzi è stato fidanzato con Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize. La storia tra i due è andata avanti per qualche tempo, fino a quando ad inizio 2018 la coppia non si è separata ufficialmente. Successivamente Zorzi ha avuto una breve frequentazione con Armando Condemi, un designer di Milano. Tutto è partito quando lo scorso Natale il blogger ha condiviso sui social uno scatto con quello che apparentemente sembrava essere il suo nuovo fidanzato. Tuttavia qualche ora dopo Tommaso ha raccontato che si trattava di un semplice esperimento sociale, svelando come il tutto fosse stato organizzato a puntino.

