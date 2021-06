Gianluca Semprini, l'amore per Valentina e i suoi quattro figli: carriera e vita privata

28 giugno 2021 a

Oggi, lunedì 28 giugno 2021, scatta Estate in diretta il programma pomeridiano di Rai1 che racconterà l'estate e l'attualità di tutto che succede in Italia. Il nuovo rotocalco di fatto sostituisce La Vita in Diretta durante i mesi estivi. Al timone del nuovo programma ci sarà la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. "L’estate della rinascita. L’anno scorso ci eravamo illusi che fosse già così e abbiamo visto come è andata a finire. Quest’anno, però, abbiamo i vaccini e una maggiore consapevolezza. A Estate in diretta potremo finalmente raccontare storie di riaperture e di ripartenze" ha raccontato proprio Capua.

La novità è proprio Semprini: giornalista Rai, si è sempre occupato di inchieste. Ha scritto libri sulla strage di Bologna (La strage di Bologna e Il terrorista sconosciuto), sul caso di Luigi Ciavardini, sugli anni piombo e sul terrorismo di destra in Italia. La sua carriera è iniziata in radio a Roma, nel 1995 è diventato giornalista professionista (Odg Lazio), poi l'avventura con Sky Italia (Sky Tg24) e dal 2016 è in Rai. Dal 2017 conduce RaiNews24 prima nella fascia notturna e poi in quella serale, mentre dal 2019 è il co-conduttore di Centocittà, il programma della mattina di Rai Radio 1. Da oggi torna a condurre Estate in diretta: ne era già stato protagonista con Ingrid Muccitelli nel 2018.

Semprini, romano, classe 1970, è sposato con Valentina: i due hanno tre figli (di cui due gemelli). Semprini è padre anche di Federica, 15 anni, avuta da una precedente relazione. Il giornalista è piuttosto attivo anche sui propri profili social, su quello Instagram ma anche su Twitter, dove è solito postare foto con i suoi figli o dare libero sfogo alle proprie opinioni.

