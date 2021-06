Il Pranzo è Servito, da oggi 28 giugno Flavio Insinna nei panni di Corrado. C'è anche Ginevra Pisani

28 giugno 2021 a

Il Pranzo è Servito torna oggi, lunedì 28 giugno, su Rai1 ogni giorno dalle ore 14. Un classico del genere quiz televisivo, ideato e lanciato da Corrado. Padrone di casa sarà Flavio lnsinna, affiancato da Ginevra Pisani, già Professoressa dell’Eredità. Oltre ai quiz, il programma prevede prove pratiche che i concorrenti dovranno affrontare in una sfida assai coinvolgente, oltre a un gioco telefonico con la partecipazione del pubblico da casa.

"Non spenderemo cifre folli. Però penso che in questo momento anche una piccola vincita possa servire. Chi giocherà da casa potrà vincere premi congrui con il periodo che stiamo vivendo" ha raccontato Insinna a Tv Sorrisi e Canzoni. Sul non far rimpiangere il mitico Corrado: "Nessuno sano di mente può pensare di sostituire Corrado o di essere il suo erede. Semmai questa nuova edizione di 'Il pranzo è servito' può essere considerata un omaggio a un grandissimo della tv. Una cosa, però, da lui l’abbiamo ereditata: il sano ottimismo del suo programma, che vogliamo riportare al pubblico. E poi se faccio il conduttore è perché ho amato Corrado e, con lui, Pippo Baudo, Mike Bongiorno ed Enzo Tortora. Così come, se mi sono innamorato del mestiere dell’attore, è perché ci sono stati Gigi Proietti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Pensi, a proposito di Corrado, che ho ancora la copertina del disco di 'Carletto', la sua canzone sul bambino dispettoso che faceva disperare mamma e papà".

Ginevra Pisani, dopo l'esperienza al dating show di Maria De Filippi dove era stata scelta dal tronista Claudio D’Angelo, era diventata professoressa a “L’Eredità”. Ora la nuova avventura in tv: “Torno su Rai 1 con 'Il Pranzo è Servito' . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta.Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai" ha scritto recentemente sui social.

