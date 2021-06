Giammarco Sicuro non conduce Uno Mattina Estate: è reduce dal Covid. Barbara Capponi da sola

28 giugno 2021 a

La stagione di UnoMattina Estate oggi, lunedì 28 giugno 2021, è iniziata con un'assenza. Al debutto del rotocalco estivo che accompagnerà nelle prossime settimane i telespettatori di Rai1 c'era solo Barbara Capponi. Giammarco Sicuro, chiamato da quest'anno a fare coppia con la giornalista, non era in studio ma, a inizio puntata, si è connesso da casa.

L'inviato del Tg1, appena promosso a conduttore di UnoMattina Estate, ha salutato il pubblico di Rai1 da casa spiegando le ragioni della sua assenza. Sicuro ha avuto il Covid e da un paio di settimane è terminato il suo obbligo di quarantena: il termine non è però sufficiente per rientrare in azienda, per cui ci vorrà ancora un po’ di tempo perché possa entrare in studio. Nessuna conduzione da remoto, quindi, per il giornalista che ha promesso di collegarsi nuovamente a fine puntata, in attesa di presenziare in studio. Per ora quindi Barbara Capponi conduce in solitaria.

Non si conosce ancora quando Sicuro potrà iniziare a condurre in studio il rotocalco mattutino di Rai1, molto probabilmente è necessario un tampone negativo per presenziare in studio. Intanto Barbara Capponi - che ha condotto UnoMattina Estate già la scorsa estate - ha presenziato da sola alla prima puntata della stagione 2021. Tra gli ospiti in studio e in collegamento ci sono: Antonio Polito per commentare il passaggio dell’Italia in zono bianca e la “liberazione” dalle mascherine all’aperto, che però vanno sempre indossate in caso di assembramento; Marco Frittella per parlare della prossima partita di Euro2020 tra Belgio e Italia in calendario venerdì 2 luglio; il vaticanista del Tg1 in collegamento da San Pietro per l’incontro del Papa col Segretario di Stato USA. Infine la giornalista de Il Sole 24 ore per commentare i dati della qualità della vita nelle province italiane.

