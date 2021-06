Barbara Capponi, da Miss Italia al matrimonio con Pietro Forconi: il legame con i nipoti

27 giugno 2021 a

a

a

Barbara Capponi è una giornalista Rai, tra le più apprezzate. E' famosa per essere tra i volti del Tg1, ma anche in qualità di conduttrice di trasmissioni importanti come Unomattina estate, prima con Alessandro Barachini e poi, nell'edizione 2021, con Giammarco Sicuro. La Capponi è nata a Fermo, nelle Marche, il 13 gennaio 1968 sotto il segno del Capricorno.

Giuseppe Di Tommaso, Miss Italia con Mike Bongiorno e il legame con la madre: "Lei il mio eroe"

Per quanto concerne la vita privata, è cresciuta a Pedaso, con i genitori e i due fratelli, Sabrina e Giuseppe. Laureata in Giurisprudenza, ha superato l’esame per diventare avvocato ma non avrebbe mai esercitato la professione. Nel 2013 ha debuttato come conduttrice a Estate in diretta, al fianco di Marco Liorni, e nel 2019 ha sostituito la collega Valentina Bisti a Unomattina. Nel 2020 ha ottenuto il ruolo al timone di Unomattina Estate, con Alessandro Baracchini. Quest'anno, appunto, condurrà il programma insieme a Giammarco Sicuro. Relativamente alla vita sentimentale, è sposata con Pietro Forconi, anch'egli marchigiano. La coppia non ha figli ma dal suo profilo Instagram sappiamo che è molto legata ai nipoti Riccardo e Ludovica.

Anna Falchi condurrà I Fatti Vostri. Vita privata e carriera della sex symbol degli anni Novanta

Barbara è una persona molto devota e nel 2019 ha partecipato al pellegrinaggio dell’Associazione Unitalsi a Lourdes, il noto santuario mariano nei Pirenei francesi. Nel 1985 Barbara Capponi ha partecipato al celebre concorso di bellezza Miss Italia. Prima ha indossato la fascia di Miss Marche e poi quella di Miss Comunità Europea. Nel 2011, in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron, è stata tra i concorrenti vip della trasmissione della conduttrice Milly Carlucci Ballando con le stelle 7. Appuntamento quindi su Rai1 a partire dalle 6,45, per l'inizio della nuova stagione di Unomattina Estate, con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. A seguire ci sarà, dalle ore 10, il programma Dedicato, condotto dall'attrice napoletana Serena Autieri, domenica ospite nell'ultima puntata di Domenica In.

Massimiliano Ossini, l'amore per Laura. Ma la sua amante è la montagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.