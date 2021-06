Oroscopo del Corriere di lunedì 28 giugno 2021, le previsioni segno per segno

27 giugno 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per i segni zodiacali. Ecco qui di seguito l'oroscopo per la giornata di lunedì 28 giugno 2021.

ARIETE

Ogni relazione ha i propri alti e bassi. Non fatevi rovinare i bei momenti dal pensiero degli errori pas- sati e cercate di godere del presente.

TORO

Non siate troppo severi con chi commette uno sbaglio nei vostri confronti. Essere delusi è comprensibile, ma nessuno è perfetto.

GEMELLI

La gelosia ingiustificata vi rende possessivi e potrebbe allontanarvi dal partner. Cercate di esprimere le vostre paure gentilmente.

CANCRO

Nell’ultimo periodo siete stati i protagonisti nelle questioni di coppia. Anche l’altro vorrebbe sentirsi al centro delle vostre attenzioni.

LEONE

Sono in arrivo novità importanti, che ripagheranno i vostri sforzi. Per accedervi però non potete rimanere con le mani in mano.

VERGINE

Siate lungimiranti e cominciate a organizzare un piano B. Anche se tutto sta andando a gonfie vele, potreste incorrere in qualche imprevisto.

BILANCIA

Imparate ad ascoltare di più l’intuito! Vi permetterà di relazionarvi meglio con amici e parenti e capire ciò che loro si aspettano da voi.

SCORPIONE

L’ambizione si rivelerà vostra nemica se non imparerete il valore della moderazione. Imparate a riconoscere ciò che è alla vostra portata.

SAGITTARIO

Assumetevi la responsabilità delle vostre azioni! è troppo facile scaricare sugli altri colpe che potrebbero macchiare la vostra reputazione.

CAPRICORNO

In questi giorni siete carichi fisicamente ed emotivamente. Sfruttate l’energia rinchiusa in voi per dare una sferzata di novità alla vostra vita.

ACQUARIO

Non meravigliatevi se non riuscite a dare corpo alle vostre idee. Sono un po’ confuse, e con questo presupposto è difficile concretizzarle.

PESCI

L’eccessivo carico di lavoro di questa giornata vi farà sentire non poco stressati. Concedetevi una cena romantica con il partner.

