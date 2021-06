Elisabetta Canalis, posa sexy in bikini verde fluo e lato b da urlo: poi coccole al marito | Foto

27 giugno 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis in Sardegna e l'estate dei vip nell'Isola può davvero cominciare. L'ex Velina è apparsa letteralmente scatenata, in un bikini super sexy verde fluo che esalta un fisico mozzafiato, perfetto, da far invidia a molte (praticamente tutte) le sue colleghe ventenni.

In una delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, ha poi preso in giro simpaticamente il marito, anche lui presente, lo statunitense Brian Perri, chirurgo.

Rispondendo alla domanda: "Come ho fatto a conquistarlo", ha scritto la Canalis, lei si è risposta con un ironico: "Con la danza", ballando dietro a Brian e posando infine accanto a lui per coccolarlo. Tutto con la consueta ironia. La coppia è in Sardegna insieme alla figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, look sportivo ma il dettaglio è hot: i complimenti dalla collega bionda | Foto

Per quanto riguarda il suo passato, Elisabetta ha rivelato tempo fa di aver ricevuto delle avances da Harvey Winstein: “Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avance ma normalissime, niente di particolare - ha raccontato in una vecchia intervista -. Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate". Tra le curiosità sul suo conto, uno dei suoi idoli musicali è Francesco De Gregori, che ha avuto modo di ospitare a casa sua e per cui ha cucinato personalmente il pranzo. Per quanto concerne la vita privata, quando era una velina di Striscia la Notizia, Elisabetta ha avuto una relazione con Bobo Vieri. Successivamente è finita sulle riviste di gossip mondiali con l’attore George Clooney. Una relazione che l’ha resa protagonista di grande invidia del mondo femminile per aver fatto suo un divo di Hollywood. Ora si gode un po' di relax nella sua Sardegna con il marito Brian e la famiglia, non rinunciando al suo lato sexy.

Elisabetta Canalis mozzafiato in bikini, seno incontenibile e la mano finisce proprio lì | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.