Domenica In, "c'era alla festa dei miei 50 anni". Max Biaggi piange per Fabrizio Frizzi

Quante lacrime da Mara Venier nell'utima puntata di Domenica In, in onda oggi, 27 giugno 2021. Max Biaggi è scoppiato in un pianto al ricordo di Fabrizio Frizzi. Il campione di motociclismo ha ricordato il suo grande amico in diretta su Rai1. “Alla mia festa di compleanno ieri è come se ci fosse stato anche lui, abbiamo ancora un bellissimo rapporto”, ha spiegato Max Biaggi che poi si è subito commosso, difficile per lui trattenere le lacrime.

Mara Venier lo ha conosciuto proprio grazie a Fabrizio Frizzi: “Era un’ancora felice, una persona che mi dava sempre una… un vero amico insomma”, ha detto ancora Biaggio. Al suo compleanno, per i 50 anni, ieri c’era anche Rita Dalla Chiesa che ha inviato all’ex pilota un bellissimo messaggio di affetto mostrando in collegamento anche un suo celebre casco.

Mara Venier ha raccontato aneddoti proprio su Fabrizio Frizzi come quell’ultimo messaggio ancora presente sul suo cellulare che ogni tanto rilegge con nostalgia. Ed ha ribadito la sua grande risata indimenticabile e la sua amicizia. In chiusura di intervista non poteva mancare una torta per festeggiare Max e la telefonata di Biagio Antonacci, suo grande amico, il quale gli ha dedicato parole di grande affetto e le note di una canzone. Biaggi era entrato in studio in Vespa “ho fatto il pony express in Vespa prima di iniziare a correre per poter comprare l’abbigliamento adeguato per andare in pista”. A 50 anni Max ha potuto fare un bilancio della sua vita: “è un’età importante, matura, forse troppo per quello che mi sento. 50 anni, quando io ne avevo 18 mi sembrava proprio vecchio invece adesso, saranno i nuovi 40 ma io li ho vissuti sempre facendo quello che amavo e il tempo è volato”. Biaggi ha ricordato il bruttissimo incidente nel 2017: “Sono stato baciato dalla fortuna, forse non ero pronto ad andare dall’altra parte”,

