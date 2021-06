Georgina, il primo incontro con Ronaldo nello store Gucci: ora è sexy e pronta per l'estate | Foto

27 giugno 2021 a

Georgina Rodriguez è una influencer, nota al grande pubblico per essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo, impegnato agli Europei di calcio domenica 27 giugno negli ottavi di finale contro il Belgio di Lukaku.

Georgina si è fatta immortalare anche sui social, pronta per l'estate vicino al suo aereo privato. In attesa di ritrovare Cr7, per la Rodriguez già si sente aria di vacanza. Con Cristiano Ronaldo, la modella e influencer ha avuto la figlia Alana Martina.

Nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994 sotto il segno dell’Acquario, Georgina, dopo aver studiato danza classica, ha lavorato come modella.

Da sempre molto legata alla sua famiglia d’origine, a inizio febbraio 2019 ha dovuto affrontare la morte del padre, deceduto a 70 anni in seguito alle conseguenze di un’ischemia che lo colpì due anni prima. Georgina e Ronaldo si sono incontrati per caso: nello store Gucci di Madrid dove lei lavorava ed è stato amore a prima vista. Il giorno dopo, ad un evento dello stesso brand, sono riusciti a parlare e conoscersi meglio: da allora sono inseparabili.

Georgina si è sin da subito affezionata a tutti e tre i figli di Ronaldo, e non dopo neanche un anno di relazione, il campione ha annunciato come la fidanzata fosse incinta di una bambina. Il suo segreto è quello di andare a dormire sempre in intimo sexy: “Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo", ha spiegato al Sun on Sunday qualche tempo fa. “Siamo molto felici e grati a Dio per la salute della nostra piccola Alana Martina e naturalmente per quella dei nostri tre piccoli di casa (Cristiano jr, Eva e Mateo ndr), che non vedo l’ora di abbracciare e mangiare di baci”, aveva dichiarato Georgina dopo la nascita della figlia avuta dal campione portoghese. Cristiano Ronaldo è protagonista domenica 27 giugno con il suo Portogallo nel match di ottavi di finale degli Europei contro il Belgio.

