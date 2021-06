Cristiano Malgioglio e l'omosessualità: "Ho capito di essere gay ascoltando Carmen Miranda"

27 giugno 2021 a

Cristiano Malgioglio è un paroliere e personaggio televisivo, tra i più famosi della tv. Nato il 23 aprile (Toro) 1945 a Ramacca, in Sicilia, si è ben trasferito a Genova per coltivare il suo sogno. Ha scritto alcuni capolavori della musica italiana e il suo nome è indissolubilmente legato a quello di numerose star tra cui Mina.

Per quanto riguarda la vita privata, soltanto in una circostanza si è aperto a 360 gradi per raccontare come ha scoperto di essere gay. La sua è una storia piuttosto interessante e piena di passione musicale. "Ho capito di essere omosessuale ascoltando Carmen Miranda - ha dichiarato il famoso paroliere a Di Più -. Ero un ragazzo di 15 anni quando il mio papà mi regalò un disco di questa cantante". Così, dopo aver sentito la voce di quella famosa artista e visto l'immagine sulla copertina del disco, Malgioglio diede origine ad un cambiamento che l'avrebbe fatto diventare la persona che è oggi.

Non tutti sanno che il famoso ciuffo biondo per cui è conosciuto è nato per errore. Malgioglio non ha mai fatto segreto di essere sempre stato un grande amante delle tinte: una volta, dopo aver applicato l’acqua ossigenata prima di stendere il colore, squillò il suo telefono e si dimenticò completamente di averla in testa per l’intera durata della chiamata. Tra le altre curiosità sul suo conto, quando conobbe Mina, per cui è stato uno dei più celebri parolieri, il suo look stravagante spinse la cantante a soprannominarlo tacco d'oro. In passato ha avuto un melanoma. Per superare la malattia Malgioglio ha sempre dichiarato di essersi affidato alla fede nei momenti di difficoltà. Malgioglio è ospite domenica 27 giugno su Rai1 da Mara Venier per l'ultima puntata della stagione di Domenica In, in onda a partire dalle 14.

