Giovanna Ralli su Sordi: "Con me ci ha provato ma non era possibile, da lui i fiori più belli"

Giovanna Ralli è un'attrice italiana, famosissima soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Classe 1935, ha lavorato con i più grandi del cinema italiano e non solo.

Tra questi anche Alberto Sordi. “Lo frequentavo perché faceva anche le sceneggiate, la sera si usciva si andava a cena fuori, era il romano vero - ha affermato in una vecchia intervista - non è che romanesco, lui amava Roma, amava la sua città, il suo pubblico e il suo lavoro".

Poi l’attrice ha parlato di un Alberto Sordi più intimo: "Era sempre generoso, i fiori più belli me li ha sempre mandati Alberto, abbiamo fatto diversi viaggi insieme, un ultimo dell’anno a Parigi - ha rivelato qualche tempo fa -. Abbiamo lavorato al film Un eroe dei nostri tempi: con lui non si resisteva, bastava guardare gli occhi di Alberto per ridere. Alberto amava le donne, gli piacevano le donne - ha aggiunto -. Con me è stata una corte elegante, gentile. Ci ha provato in modo elegante, ma non era possibile. C’era un’amicizia talmente grande che quando mi sono sposata mi ha regalato un kaftano".

A lavorare con Giovanna Ralli anche Adriano Celentano: "Era stupendo", ha ammesso in passato l'attrice parlando del Molleggiato. Quest'ultimo, in una recente chiamata a Domenica In mentre la stessa Ralli era ospite, ha sottolineato: "Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto 35 anni in più - le parole di Celentano -. A Claudia ho detto non sarà mica Giovanna Ralli? E’ impossibile, sarà sua figlia. Sono rimasto colpito dalla tua giovinezza", ha concluso il cantautore. Giovanna Ralli è ospite domenica 27 giugno su Rai1 per l'ultima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. La Ralli sarà all'interno dello spazio dedicato a Don Antonio Mazzi.

