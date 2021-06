Serena Autieri, dai flirt con Giovanni Malagò e Guido Maria Brera alla figlia con Enrico Griselli

27 giugno 2021 a

Serena Autieri è un'attrice italiana, molto apprezzata dal pubblico. Diverse le sue partecipazioni in produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. Nata il 4 aprile 1976 (Ariete) è cresciuta nel quartiere periferico di Soccavo a Napoli. Dopo essersi diplomata all’Istituto d’arte, Serena si è iscritta alla facoltà di architettura. Si pensava che si fosse laureata, ma come ha raccontato tempo fa a Oggi è un altro giorno, non ha mai portato a termine gli studi. Tra le sue partecipazioni di maggior successo Un posto al sole, Un passo dal cielo, L’onore e il rispetto, e Il principe abusivo. La Autieri ha prestato la voce a Elsa di Frozen, celebre film di animazione della Disney.

Serena Autieri, l'amore per l'Umbria e il matrimonio con Enrico: "Così tengo accesa la passione"

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice napoletana si è resa protagonista di alcune relazioni con personaggi dello showbiz: da Giovanni Malagò, al produttore cinematografico Guido Lombardo, con cui ha avuto una breve relazione nel 2007. A questi si aggiungono altri flirt ufficiosi come quelli con Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera, quest'ultimo attuale marito di Caterina Balivo. Serena Autieri si è sposata nel 2010 con Enrico Griselli, un manager di origini umbre che ha fatto fortuna in Medio Oriente, a Dubai; proprio nella capitale degli Emirati Arabi l’uomo ha chiesto la mano della bella Serena.

"Novità in arrivo". L'annuncio di Serena Autieri su Instagram

Dall'amore tra i due è nata Giulia Tosca, nata il 1 marzo 2013 (sotto il segno dei Pesci). "Mai scordarsi di alimentare la fiamma - ha raccontato in una vecchia intervista l'attrice -. La passione è fondamentale, tiene in piedi la coppia, è un bel collante. Non va data per scontata: bisogna lavorarci, ritagliarsi spazi e momenti". Serena Autieri è ospite dell'ultima puntata di Domenica In, con Mara Venier, domenica 27 giugno. L'attrice lancerà il suo nuovo programma che andrà in onda sulla Rai, intitolato Dedicato.

