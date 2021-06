Jerry Calà, dal matrimonio fallito con Mara Venier al figlio Johnny con Bettina Castioni

27 giugno 2021 a

Jerry Calà, all'anagrafe Calogero Calà, è un attore comico, cantante e regista, la cui carriera è esplosa negli anni Ottanta, con pellicole cult che hanno fatto la storia delle commedie italiane di quel periodo. Nato a Catania il 28 giugno del 1951 sotto il segno del Cancro, i genitori sono Salvatore Calà e Maria Rosa Fichera, entrambi originari di San Cataldo. Il padre, ferroviere, ha portato la famiglia a vivere prima a Milano, dove l’attore ha frequentato le elementari, poi a Verona, dove ha proseguito gli studi conseguendo il diploma.

Per quanto riguarda la vita privata, Calà ha sposato Mara Venier nel 1984, a Las Vegas. Nel 1987 l’unione con la Venier è naufragata, e nell’estate 2001 l’attore ha conosciuto Bettina Castioni. Galeotto un incontro in Sardegna durante le vacanze, e i due si sono sposati nel 2002. Nel 2003 è nato il loro figlio, Johnny. Nel 1994 è stato vittima di un terribile incidente stradale, rischiando la vita. A trovarlo, intrappolato in auto dopo essere precipitato nel fiume Adige, un pescatore che ha allertato i soccorsi.

In una vecchia intervista Jerry ha smentito Mara Venier sul presunto tradimento nel giorno delle nozze: "Non è vero che ho tradito Mara Venier nel giorno del nostro matrimonio - ha commentato qualche tempo fa -, sono passati 35 anni e non era nemmeno il giorno delle nozze. Noi ci siamo sposati a Las Vegas e Mara si riferiva ad un weekend che avevamo fatto dopo il matrimonio, a Castiglioncello, circa un mese dopo le nozze. Sesso con un'altra donna in un bagno? No, non è vero. Mi ha trovato che parlavo fitto fitto con una. Ma la signora Venier dovrebbe dire che lei soffriva di una gelosia quasi morbosa. Parlavo fitto fitto con una, era una festa, eravamo tutti un po' brilli". Jerry Calà è ospite domenica 27 giugno proprio da Mara Venier per l'ultima puntata di Domenica In, su Rai1.

