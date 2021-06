Elisabetta Gregoraci, maxi scollatura per la prima di Battiti Live: poi shooting hot a cavallo | Foto

27 giugno 2021 a

a

a

Estate piena di impegni per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ex moglie di Flavio Briatore infatti è conduttrice di Battiti Live, che da metà luglio andrà in onda in prima serata su Italia1. Cinque puntate ricche di artisti internazionali e non, da Orietta Berti e Fedez a Bob Sinclair, che terranno compagnia al pubblico nelle calde serate estive a suon di musica.

Venerdì 25 giugno la registrazione della prima puntata dal Castello Aragonese di Otranto, in Puglia, in onda domenica 27 giugno in seconda serata su Radionorba Tv. Subito la Gregoraci ha fatto scalpore per il suo look, decisamente sexy: Si tratta di un abito corto in voile fucsia, un modello con gonna asimmetrica a balze, ideale per risaltare le gambe snelle.

Elisabetta Gregoraci nuda in riva al mare: "Il mio fisico? La natura è stata generosa" | Foto

La parte superiore è a maniche lunghe, un colletto alto smorzato dalla maxi scollatura mozzafiato che si apre per mostrare l’impeccabile décolleté. Ai piedi un paio di sandali color oro dal tacco vertiginoso. Un debutto che la Gregoraci ha voluto sancire con grande stile, lo stesso che ha contraddistinto i suoi look all’interno della casa del Grande Fratello vip. Accanto a lui in questa esperienza a Battiti Live, ci sarà ancora Alan Palmieri, il co-conduttore con il quale ha lanciato la sua prima hit Anno Zero.

Elisabetta Gregoraci, bikini da urlo a Capri con gli amici: Jonathan la provoca sul pesce | Foto

Gli impegni di Elisabetta sono poi proseguiti con uno shooting pubblicitario ad alto tasso di sensualità: tra le foto pubblicate nelle sue stories su Instagram uno scatto a cavallo in shorts e reggiseno. I followers non possono far altro che ammirare tanta bellezza.

Recentemente Elisabetta ha trascorso qualche giorno in vacanza a Capri, insieme ai suoi amici Valentina Manzo e Jonathan Kashanian. Un'altra occasione per mettere in mostra il suo fisico perfetto. Per lei anche la disavventura fortunatamente a lieto fine con suo figlio Nathan Falco: i due sono riusciti a mettere in fuga un ladro piombato nella abitazione della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, la posizione preferita per fare l'amore: "A me piace stare sotto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.