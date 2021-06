Battiti Live 2021: scaletta, diretta tv e cantanti della seconda serata di domenica 27 giugno

27 giugno 2021 a

Eccoci al secondo appuntamento di Battiti Live 2021 che va in onda oggi, domenica 27 giugno. Alan Palmieri e la super Elisabetta Gregoraci che si è presentata con un abito fucsia che ha fatto tanto parlare nella prima serata, saranno i conduttori affiancati da Mariasole Pollio, inviata tra il pubblico.

Ecco intanto dove vedere l'atteso appuntamento. La seconda puntata di Battiti Live 2021 di questa sera andrà in onda in diretta alle 21 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. E’ inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Sul Castello Aragonese di Otranto, per la seconda puntata di Battiti Live 2021, si alterneranno artisti di primo piano. Eccoli: J-Ax e Jake La Furia con “Salsa”, Aka7even con “Loca”; Fred De Palma con “Ti raggiungerò”; i Sottotono con “Ma-stroianni”; Gigi D’Alessio con “Assaje”; Ermal Meta con “Uno”; Gaia con la sua “Boca”; da Amici arriverà anche Tancredi con “Las Vegas”; La Rappresentante di Lista, con il brano sanremese “Amare”, Gio Evan, con il nuovo singolo “Metà mondo”, Boro Boro con Cara con “Que Tal”, e Jasmine Carrisi con la sua “Calamite”; Alessandra Amoroso con “Sorriso grande”. Torneranno sul palco anche Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michie-lin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.

Quindi esibizioni on the road di Battiti Live 2021. Gli artisti protagonisti delle esibizioni on the road di questa sera saranno Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste, perla del Gargano. Da metà luglio la kermesse sarà anche trasmessa in prima serata su Italia 1 così come tutte le altre serate della kermesse musicale grande evento dell'estate.

